Silifke'de Orman Yangını: Müdahale Sürüyor
Silifke'de Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Silifke\'de Orman Yangını: Müdahale Sürüyor
14.08.2025 16:03
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 6 mahalle tahliye edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin gece boyunca çalışmaları sürdü.

Söndürme uçağı ve helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Helikopterler, su almak için yangın havuzlarının yanı sıra tarımsal üretimde kullanılan havuzlardan da yararlandı.

İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Silifke- Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

"Hep beraber bu tehlikeyi de bertaraf edeceğiz"

Yangın bölgesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seçer, alevlerin söndürülmesi çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve ilgili kurumlarımızın personeliyle hep beraber bu tehlikeyi de bertaraf edeceğiz. Yerel yönetimler olarak bölgeyi geziyoruz. Vali'mizin koordinasyonunda olan yangın söndürme çalışmalarına biz de var gücümüzle katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çimento fabrikasının bulunduğu bölgeyi de incelediklerini anlatan Seçer, şunları kaydetti:

"Şu an fabrikada herhangi bir zarar söz konusu değil. Tedbirler alınmış, şu an bir tehlike görünmüyor ancak söndürme çalışmaları tamamen bitmeden tehlike geçmiş sayılmaz. Havanın kuru olması ve bunun yanında çok kuvvetli poyrazın olması söndürme çalışmalarını bir hayli güçleştiriyor."

"Evde bir çay kaşığından başka bir şey kalmadı"

Boşaltılan mahallelerden Kırtıl ve Balandız'da yangın nedeniyle bazı ev, ahır ve samanlıklar hasar gördü, birçok hayvan telef oldu.

Balandız Mahallesi sakinlerinden Nazip Türker, AA muhabirine, yangında ev, ahır, samanlık ve tarım arazisinin yandığını söyledi.

Alevlerin geniş alanda etkili olduğunu belirten Türker, şöyle konuştu:

"Bu felaketi Allah kimseye vermesin. Burada 100 dönüm fıstık, badem bahçem yandı. Komşularla beraber belki bu civarda 50 bin meyve ağacı yandı. Evim, tavuğum, büyükbaş hayvanlarım, ahırım, samanlığım, yemim yandı. Evde bir çay kaşığından başka bir şey kalmadı. Devletten yardım istiyoruz. Yapacak bir şey yok."

Yangın süreci

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 10 helikopter, söndürme uçağı, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahale edilmiş, Jandarma Komando Taburu ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait 210 personel ve 60 araç saha çalışmalarına katılmıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

