Mersin'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin\'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde, Yeşilovacık Mahallesi D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Sivri'nin (18) kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Sivri ve araçta bulunan Ahmet Uysal (32) hayatını kaybetti.

21.02.2024 19:57  Güncelleme: 20:00
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Mersin'in Silifke ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeşilovacık Mahallesi D-400 kara yolunda, Mehmet Sivri (18) idaresindeki 33 APH 43 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Sivri ile otomobildeki Ahmet Uysal'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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