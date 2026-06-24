Silifke\'de TIR Kazası: 4 Araç Zarar Gördü

MERSİN'in Silifke ilçesinde çıkan TIR, park halindeki 4 otomobil ile 1 motosiklete çarptı. Kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde ilçedeki Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Aydıncık'tan Silifke yönünde ilerleyen U.Ö. yönetimindeki 33 AOB 621 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 otomobil ile 1 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin zarar görmediği kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.