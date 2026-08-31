Silifke'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Burunucu Mahallesi'nin Bozdoğan mevkisindeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankı ve 5 ilk müdahale aracı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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