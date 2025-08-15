Silifke\'de Yangınla Yıkılan Hayatlar

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınından etkilenenler, evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürüldüğü mevkilerde yangının boyutu gün yüzüne çıktı.

Hanelerin boşaltılıp vatandaşların tahliye edildiği İmamuşağı Mahallesi Bağalanı mevkisinde yaşayan vatandaşlar, yanan evleri nedeniyle üzüntü yaşadı.

"70-80 yıllık yurdumuz yangında yandı bitti"

Yangında evi yanan mahalle sakinlerinden Muzaffer Göztaşı, AA muhabirine, acı verici bir yangınla mücadele edildiğini söyledi.

Yaşadıklarının anlatılamaz olduğunu belirten Göztaşı, "İçinde bulunduğumuz ev, 70-80 yıllık yurdumuz. Yangında yandı, bitti. Söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Elimizde kalan buydu, o da kül oldu. Biz de yandık, bittik. Bir yardım eden olursa 'Allah razı olsun' deriz. Yoksa bir şekilde başımızın çaresine bakacağız, hayat devam ediyor." diye konuştu.

"Annemin emekli maaşından birikimi yandı"

Hayati Özer de yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu evde 5 kardeşim ve annemle beraber yaşıyorduk. Yangında evimiz yandı. Çiftçi olduğum için içerde 40 çuval buğday vardı, onlar gitti. Zeytinyağlarım yandı. Annem 65 yaşında, emekli maaşı alıyordu. Ona harcama yaptırtmıyordum. 1 yıllık birikimi vardı, parası yandı. Şu evde yaşayan 6 kişinin eşyası, aracı, gereci ne varsa üzerimdeki tişört ve pantolon dışında hepsi gitti, bitti."

Yangında evlerin yanı sıra Çatakkoyağı mevkisinde iki mezarlığın da hasar aldığı görüldü.

Yangın süreci

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahaleye başlanmıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayanlar tahliye edilmişti.

Yangının ikinci gününde iki uçağın da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye çevre illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Yayılan alevler nedeniyle 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 hane boşaltılmış, 1851 kişi tahliye edilmişti.

Dumandan etkilenen 1 personel ve 16 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği, yangında 53 hanenin zarar gördüğü bildirilmişti. Yangının ilk gününde trafiğe kapatılan Silifke- Gülnar kara yolu yeniden ulaşıma açılmıştı.