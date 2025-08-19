Silifke\'de Yangınzedelere Konteyner Evler

MERSİN'in Silifke ilçesindeki orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar için konteyner evler kuruluyor.

Mersin'de 13 Ağustos'ta çıkan ve 3'üncü gününde kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle Balandız, Çadırlı, Kırtıl ve İmamuşağı mahallelerinde evleri tahrip olan vatandaşların barınmaları için konteyner evler hazırlanıyor. Mersin Valiliği'nin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen konteyner evler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün tespitleri doğrultusunda Kırtıl, Balandız (Gümüşlü), Çadırlı ve İmamuşağı mahallelerinde vatandaşların kullanımına sunuluyor. Kırtıl Mahallesi'ne 9, İmamuşağı Mahallesi'ne 8, Çadırlı Mahallesi'ne 4 ve Balandız Mahallesi'ne 2 olmak üzere toplamda 23 konteyner ev kurulum çalışmaları sürüyor.

Konteynerlerde klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti, ikili ranza, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunduğu belirtildi.