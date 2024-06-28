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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel Kurul'da Yasemel Çetin, oy çokluğuyla Silifke Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Silifke Kent Konseyi'nin 28 Haziran Cuma günü yapılan başkanlık seçimlerinde, Yasemel Çetin 65 oy alarak yeni başkan seçildi. Divan Başkanlığı'nı Rifat Karaduman, divan üyeliklerini ise Ali Kalın ile Ezgi Erdağ Demirtaş'ın yaptığı Kent Konseyi seçiminde, Harika Levent ve Yasemel Çetin aday olarak yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan seçimlere, İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve konseyde oy kullanabilen kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yapılan seçimlerde, yönetim kurulu üyeliklerine Şirvan Şen, Mahmut Ali Selvi, Ali Kalın, Yeşim Altun, Nurettin Ateş, Fatih Küçük ve Ekrem Onur Kozan seçildiler. Başkanlık seçiminde aday olan Harika Levent birinci turda 43, ikinci turda 37, Yasemel Çetin birinci turda 60, ikinci turda 65 oy aldı.

"Silifke'mize hayırlı ve uğurlu olsun"

Belediye Başkanı Turgut, "Kent konseyimizi ve bu konseyde çalışan bütün üyelerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Bağımsız, özgün, demokratik ve siyaset üstü duruşuna saygı duyuyor ve bu özelliğinin bozulmaması için azami dikkati gösteriyoruz. Bu amaçla göreve seçilen Kent Konseyi Başkanımız ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, böyle güzel bir işi başarmak için görev ve sorumluluk bilinciyle genel kurula katılan bütün delegelere teşekkür ediyorum" dedi.