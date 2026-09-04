Silivri açıklarında batan gemi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bulundu
Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Geminin bulunması, olayla ilgili arama kurtarma ve inceleme çalışmalarının yönlendirilmesi açısından önem taşıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi
Kaynak: AA
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