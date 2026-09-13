Silivri açıklarında batan gemideki 10 kayıp mürettebat için arama sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemideki 10 kayıp mürettebat için arama sürüyor

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Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebatı bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 12'nci gününde devam ediyor. Silivri Sahili'ndeki kriz merkezinde toplanan kayıp yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları 12'nci gününde devam ediyor.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden yapılıyor.

Ekipler, kaza sahasındaki arama tarama faaliyetlerini koordineli gerçekleştiriyor.

Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde toplanan kayıp yakınlarının bekleyişi de sürüyor.

Olay

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Silivri Sahili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan gemideki 10 kayıp mürettebat için arama sürüyor - Son Dakika

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