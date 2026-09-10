Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor

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Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışıp batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatı arama çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor. Enkazın 4'üncü gün tespit edilmesinin ardından ailelerin Silivri sahilindeki bekleyişi sürüyor.

Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri sahilinde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Kaymakam Eren, mürettebat yakınlarıyla görüşerek süreç hakkında bilgi aldı ve ailelerin yanında olduğunu ifade etti. Gerçekleşen buluşmada, kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Eren, ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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