Silivri açıklarında batan gemideki 10 Türk mürettebattan haber alınamıyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemideki 10 Türk mürettebattan haber alınamıyor

Silivri açıklarında batan gemideki 10 Türk mürettebattan haber alınamıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında Alsu tankeriyle çarpıştıktan sonra battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinde tamamı Türk 10 kişinin bulunduğunu açıkladı. Bakan, "Maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında Alsu tankeriyle çarpıştıktan sonra battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemide, tamamı Türk 10 kişinin bulunduğunu belirterek, "Maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kocaeli'den Aliağa'ya boş olarak seyreden Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi, saat 03.15 sıralarında Silivri açıklarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendirilirken, gemide bulunan tamamı Türk 10 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne Kospas-Sarsat Uydu Sistemi üzerinden acil durum çağrısı ulaştığını bildirdi.

EPIRB acil durum çağrı sistemi aracılığıyla geminin konum bilgisinin alındığını belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Türk Radyo üzerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı. Çarpışan iki gemiden biri olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak saat 03.15'te bir gemiyle çarpıştığı bilgisini verdi. Böylece olayı teyit etmiş olduk. Bunun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Dakikalar sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma botları ile römorkörlerimizi bölgeye sevk ettik.

Arkadaşlarımız bölgeye ulaştığında, gemilerden birinin Tuğberk İmamoğlu, diğerinin ise Alsu olduğunu teyit etti. İkisi de ticari gemi. Tuğberk İmamoğlu'nun battığını değerlendiriyoruz ve bunu büyük ölçüde teyit etmiş durumdayız. Arkadaşlarımız, bölgede gemiden kalan emarelerin bulunduğunu teyit etti. Arama kurtarma çalışmalarına başladık. Bölgedeki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim."

"11 DAKİKALIK SÜREDE BATMANIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Batan gemide kaptan dahil 10 kişinin bulunduğunu ve tamamının Türk olduğunu aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Olayla ilgili acil çağrıyı saat 03.26'da aldık. Tuğberk İmamoğlu gemisini tespit ettiğimizde, geminin sistemde kayıtlı cep telefonu numaralarına ulaşmaya çalıştık ancak maalesef ulaşamadık. Çarpışmanın saat 03.15'te meydana geldiğini ve acil çağrıyı saat 03.26'da aldığımızı dikkate alırsak, 11 dakikalık sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz."

Arama kurtarma ekiplerinin denizde gemiye ait filika, boş bot, can simitleri ve bazı emareler tespit ettiğini bildiren Uraloğlu, "Maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda sürdürüyoruz. Elbette verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Ayrıntılara ulaştıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan gemideki 10 Türk mürettebattan haber alınamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan gemideki 10 Türk mürettebattan haber alınamıyor - Son Dakika
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