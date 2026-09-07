Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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Marmara Denizi'nde MT Alsu tankeriyle çarpışarak 10 kişilik mürettebatıyla batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Silivri'deki kriz merkezinde mürettebatın aileleri beklerken, yetkililer aile temsilcileriyle görüşerek süreç hakkında bilgi verdi.

Silivri açıklarında Türk bayraklı "MT Alsu" tankeriyle çarpışması sonucu 10 kişilik mürettebatıyla batan ve 720 metre derinlikte konumu tespit edilen Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de "MT Alsu" tankeriyle çatışan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar yer alıyor.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde mürettebatın aileleri ve yakınlarının bekleyişi de sürüyor.

Öte yandan, yetkililer kriz merkezinin yakınında bulunan öğretmenevinde aile temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Silivri Kaymakamı Murat Eren, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Barış Kurt, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas katıldı. Görüşmede, ailelere süreçle ilgili bilgi verildiği öğrenildi.

Cüneyt Yüksel, daha sonra kriz merkezinde bekleyen aile yakınlarıyla da görüşerek son durumla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Acil Durum, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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