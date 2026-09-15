Silivri açıklarında bulunan ceset batan geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait çıktı - Son Dakika
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Silivri açıklarında bulunan ceset batan geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait çıktı

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Silivri açıklarında 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cansız erkek bedeninin birinci kaptan Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. 10 kişilik mürettebatın bulunması için Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Kuvvetleri unsurlarınca yürütülen çalışmalar sürüyor.

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bulunan cansız erkek bedeninin, batan geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında denizde bulunan erkek cesedinin "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

Olay

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan 'M/T Alsu' ile 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlanmıştır."

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

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