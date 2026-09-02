Silivri açıklarında gemi kazasında arama kurtarma sürüyor: 2 helikopter ve 12 deniz aracı görevde
İstanbul Silivri'nin 18 deniz mili açığında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik'e ait 2 helikopter ve 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yaparken, çarpışmadan etkilenen ALSU tankerinin boş olduğu belirlendi. Bölgede deniz derinliğinin 800-900 metre olduğu tespit edildi.
Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Açıklamada "Silivri'nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti'ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır. Çarpışmadan etkilenen ALSU isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 - 900 metre olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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