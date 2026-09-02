Silivri açıklarında tankerle çarpışıp batan gemideki 10 denizci için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Silivri açıklarında tankerle çarpışıp batan gemideki 10 denizci için soruşturma başlatıldı

Silivri açıklarında tankerle çarpışıp batan gemideki 10 denizci için soruşturma başlatıldı
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Silivri açıklarında bir tankerle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 denizciye ulaşılamaması üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Silivri açıklarında bir tanker ile geminin çarpışması sonucu meydana gelen ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batıp 10 denizci kaybolmasına neden olan kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada "Olayın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla; uzman bilirkişi incelemelerinin yaptırılması, gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili tüm bilgi, belge, görüntü ve diğer delillerin ivedilikle muhafaza altına alınarak toplanması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

Silivri açıklarında bir tanker ile geminin çarpışması sonucu meydana gelen ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batıp 10 denizci kaybolmasına neden olan kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"02.09.2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında, Silivri ilçesinin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde; Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ile Türk bayraklı Alsu isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

"TÜM BELGE VE DELİLLERİN TOPLANMASI TALİMATI VERİLMİŞTİR"

Kayıp mürettebata ulaşılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla; uzman bilirkişi incelemelerinin yaptırılması, gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili tüm bilgi, belge, görüntü ve diğer delillerin ivedilikle muhafaza altına alınarak toplanması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir.

Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir"

Öte yandan, çarpışmadan etkilenen tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 - 900 metre olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında tankerle çarpışıp batan gemideki 10 denizci için soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında tankerle çarpışıp batan gemideki 10 denizci için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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