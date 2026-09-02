Silivri açıklarındaki gemi çarpışmasında Adalet Bakanı soruşturma açıldığını duyurdu

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasına ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek, kazanın nedenleri ile varsa sorumluların tespit edilmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Temennimiz, tüm mürettebatımıza en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır. Mürettebatımızın ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."