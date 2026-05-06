Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Afetlere Hazırlık; Yalnızca Bir Kurumun Değil, Bütün Bir Kentin Ortak Sorumluluğudur" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Afetlere Hazırlık; Yalnızca Bir Kurumun Değil, Bütün Bir Kentin Ortak Sorumluluğudur"

06.05.2026 09:56  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni’nde, "Afetlere hazırlık; yalnızca bir kurumun değil, bütün bir kentin ortak sorumluluğudur. Biz de  deprem başta olmak üzere tüm afet risklerine karşı, eğitimden ekipman desteğine, saha tatbikatlarından afet bilinci çalışmalarına kadar çok yönlü bir hazırlık sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni'nde, "Afetlere hazırlık; yalnızca bir kurumun değil, bütün bir kentin ortak sorumluluğudur. Biz de  deprem başta olmak üzere tüm afet risklerine karşı, eğitimden ekipman desteğine, saha tatbikatlarından afet bilinci çalışmalarına kadar çok yönlü bir hazırlık sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Balcıoğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in katılımlarıyla gerçekleştirilen AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni'ne katıldı.

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin büyük bir emekle Orta Seviye Akreditasyon almaya hak kazandığını dile getiren Balcıoğlu, "Afetlere hazırlık; yalnızca bir kurumun değil, bütün bir kentin ortak sorumluluğudur. Biz de Silivri Belediyesi olarak deprem başta olmak üzere tüm afet risklerine karşı, eğitimden ekipman desteğine, saha tatbikatlarından afet bilinci çalışmalarına kadar çok yönlü bir hazırlık sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"Daha güçlü bir kent inşa etmeye devam edeceğiz"

Silivri'nin Arama Kurtarma ekibine teşekkür eden Balcıoğlu, "Bu önemli süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, destekleri ve katkıları için AFAD başkanlığımıza, İstanbul Valiliğimize ve AFAD İstanbul İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Silivri'mizin güvenliği, hemşehrilerimizin canı ve geleceği için çalışmaya; afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha güçlü bir kent inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: 'Afetlere Hazırlık; Yalnızca Bir Kurumun Değil, Bütün Bir Kentin Ortak Sorumluluğudur' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için Tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için Tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:15:44. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Afetlere Hazırlık; Yalnızca Bir Kurumun Değil, Bütün Bir Kentin Ortak Sorumluluğudur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.