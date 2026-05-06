Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Afetlere Hazırlık; Yalnızca Bir Kurumun Değil, Bütün Bir Kentin Ortak Sorumluluğudur"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni'nde, "Afetlere hazırlık; yalnızca bir kurumun değil, bütün bir kentin ortak sorumluluğudur. Biz de deprem başta olmak üzere tüm afet risklerine karşı, eğitimden ekipman desteğine, saha tatbikatlarından afet bilinci çalışmalarına kadar çok yönlü bir hazırlık sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Balcıoğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in katılımlarıyla gerçekleştirilen AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni'ne katıldı.

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin büyük bir emekle Orta Seviye Akreditasyon almaya hak kazandığını dile getiren Balcıoğlu, "Afetlere hazırlık; yalnızca bir kurumun değil, bütün bir kentin ortak sorumluluğudur. Biz de Silivri Belediyesi olarak deprem başta olmak üzere tüm afet risklerine karşı, eğitimden ekipman desteğine, saha tatbikatlarından afet bilinci çalışmalarına kadar çok yönlü bir hazırlık sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"Daha güçlü bir kent inşa etmeye devam edeceğiz"

Silivri'nin Arama Kurtarma ekibine teşekkür eden Balcıoğlu, "Bu önemli süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, destekleri ve katkıları için AFAD başkanlığımıza, İstanbul Valiliğimize ve AFAD İstanbul İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Silivri'mizin güvenliği, hemşehrilerimizin canı ve geleceği için çalışmaya; afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha güçlü bir kent inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.