Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Bozbey ve Yüceer'i Ağırladı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yu¨ceer'i ağırladı.

Balcıoğlu, Mustafa Bozbey ve Candan Yüceer'i belediyede ağırladı. Buluşmada iş birliklerinin önemine dikkati çeken Balcıoğlu, "Yerel yönetim deneyimlerimizi paylaştığımız, iş birliği ve dayanışmayı güçlendiren bu kıymetli ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.