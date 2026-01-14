Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Çaylıdereliler ile Buluştu

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Çayırdere'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Balcıoğlu, Çayırdere Muhtarı Güldal Oktar ile birlikte Çayırdereli vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla birlikte olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Balcıoğlu, "Kıymetli mahalle sakinlerimiz ile bir yandan çayımızı yudumladık, bir yandan talep ve isteklerini dinledik. Makamın değil, sahada beraber olmanın gücüne inanlardanım. Samimi sohbetleri, içten karşılamaları için hemşehrilerime teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

Çayırdere köy pazarında esnafı da ziyaret eden Balcıoğlu, alışveriş yapan vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi.