Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Çelenk Sunma Törenine Katıldı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma törenine katıldı. Başkan Balcıoğlu, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Silivri Belediyesi önünden, Atatürk Meydanı'na doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirileceğini duyuran Balcıoğlu, tüm kent sakinlerini korteje katılmaya davet etti.