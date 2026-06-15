Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Dahil 11 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp bu sabah Silivri Adliyesi'ne sevk edilen ve arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 isim tutuklama, 7 isim de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Cuma sabahı CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yardımcısı Fatih Yavuz ve 17 isim, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk öncesi bir açıklama yapan Balcıoğlu, "İyiyim, sağlığım ve moralim yerinde. Hiç kimse merak etmesin; alnım açık, başım dik... Bu süreç yalnızca şahsımla ilgili değil; Silivri'nin iradesine, vicdanına ve birlikte kurduğumuz güzel geleceğe sahip çıkma meselesidir" dedi.

Balcıoğlu'nun daveti üzerine sabah saatlerinde çok sayıda kişi adliyenin karşısında bulunan belediye binasına destek ziyaretine gitti. O isimler arasında İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de yer aldı. Silivrililerle sohbet eden Aslan, herhangi bir açıklama yapmadı.

BALCIOĞLU DAHİL 11 TUTUKLAMA İSTENDİ

Savcılık işlemleri ise saat 17.00 sıralarında sona erdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, akşam saatlerinde de Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 11 ismin tutuklama, 7 isim ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildiğini açıkladı.

Sevklere ilişkin savcılıktan yapılan bilgilendirmede, Balcıoğlu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adam Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur ve Fatih Yavuz'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma/aracılık etme", Yavuz Dirik'in "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama", Adem Kalaba ve Nihat Nail Sarayönü'nün ise "rüşvet verme" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği belirtildi.