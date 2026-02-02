Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Daylan Kıraathanesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Daylan Kıraathanesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Balcıoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında kıraathane ziyareti yaptı. Daylan Kıraathanesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Balcıoğlu, talepleri ve önerileri dinledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Balcıoğlu, "Sıcak karşılamaları, güler yüzleri ve ilgileri için hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bizim siyasetimiz de belediyeciliğimiz de işte tam olarak burada; hemşehrimizin yanında, sofrasında, sohbetinde olmaktır" dedi.