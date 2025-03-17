Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Gazi ve Şehit Aileleri İçin Düzenlenen İftar Programına Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamlığı'nın gazi ve şehit aileleri için düzenlediği iftar programına katıldı. Balcıoğlu programda, şehit ve gazi ailelerine olan minnettarlığını dile getirerek, şehitlerin emaneti olan vatana sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Kaymakamlığı'nın gazi ve şehit aileleri için düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, iftar programında yaptığı konuşmada, bu topraklar üzerinde özgürce yaşamanın şehitlerin kanına ve gazilerin emeğine borçlu olunduğunu ifade etti. Toğan, devlet olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, onların her türlü sorunu ve sıkıntısında yanlarında olduklarını vurguladı.

"Onların bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, sonsuza kadar yaşatmak için çalışacağız"

Balcıoğlu ise şehit aileleri ve gazilerle buluştuğu iftar sofrasının önemine vurgu yaparak şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu belirtti. Balcıoğlu, "Ne söylesek ne yapsak, şehitlerimizin fedakarlıklarının ve gazilerimizin kahramanlıklarının karşılığını tam anlamıyla ödeyemeyiz. Ancak onların bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, Cumhuriyetimizi ve özgürlüğümüzü sonsuza kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Balcıoğlu, iftar programını düzenleyen Kaymakam Tolga Toğan ve emeği geçen herkese teşekkür etti ve ramazanın huzurunun evlerden eksik olmamasını diledi.