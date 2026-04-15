Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Gazilerle Buluştu: "Sizler Sadece Kendi Ailenizin Değil, Bu Milletin de Gururusunuz"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Muharip Gaziler Derneği tarafından düzenlenen şilt takdim programında gazilere hitaben konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Temsilcisi Adnan Gürcan gaziler ve eşleriyle Silivri Muharip Gaziler Derneği'nin düzenlediği şilt programında bir araya geldi. Programda, Silivri Muharip Gaziler Derneği'ne üye ve hayatını kaybetmiş gazilerin ailelerine plaket takdim edildi.

Başkan Balcıoğlu, gaziliğin milletin gönlünde çok özel, çok kıymetli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Gazilik sadece bir ünvan değildir. Gazilik; gerektiğinde vatanı için canını ortaya koymanın, bedel ödemenin ve buna rağmen hayata dimdik tutunmanın adıdır. Bu yüzden sizler, sadece kendi ailenizin değil, bu milletin de gururusunuz. Sizler, baş tacımızsınız" dedi.

Gazi eşlerine de seslenen Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Biliyorum ki insanın hayatta en büyük gücü, en zor gününde yanında dimdik duran yol arkadaşıdır"

"Ve o sorumluluk sadece gazimizin omzunda değil; evinde, ailesinde, en çok da hayat arkadaşının yüreğinde taşınır. O yüzden bugün özellikle gazilerimizin kıymetli eşlerine de birkaç söz söylemek istiyorum. Gazilerimizin kıymetli eşleri, sizler, bu fedakarlığın çoğu zaman görünmeyen ama en güçlü tarafısınız. Nice kaygıyı içinize attınız, nice zorluğu sabırla göğüslediniz, nice yükü sessizce omuzladınız. Eşinizin verdiği mücadeleyi sadece uzaktan izleyen değil, onu evinizde, yüreğinizde, hayatınızın her anında birlikte yaşayan insanlarsınız. Onun için bu sofrada sadece gazilerimizin kahramanlığı yok; sizlerin emeği, sabrı, duası ve vefası da var. Ben bunu kendi hayatımdan da biliyorum. Bugün yanımda bulunan kıymetli eşim Hayriye Sena Balcıoğlu'ndan da biliyorum ki insanın hayatta en büyük gücü, en zor gününde yanında dimdik duran yol arkadaşıdır. Bazen bir söz olur, bazen bir bakış olur, bazen de sadece 'Ben yanındayım' demesi yeter. Derler ya; yol arkadaşın iyiyse yol yormaz. Gerçekten de insanın dert ortağı, sırdaşı, omuzdaşı güçlü olursa hayatın yükü hafifler, mücadelesi kolaylaşır. Ben bu vesileyle her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum, 'Belediyecilik sadece rutin işlerden ibaret değildir. Belediyecilik aynı zamanda gönle dokunmaktır, hatırlamaktır, yanında olmaktır.' Bizim anlayışımızda insan vardır, vicdan vardır, emanet bilinci vardır."

"Sizler, Silivri'mizin de ülkemizin de onurusunuz"

Gazilerin kapılarını sadece özel günlerde çalmadıklarını açıklayan Balcıoğlu, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl Gaziler Evimizi hep birlikte açtık. İnşallah gazilerimiz için daha birçok güzel projemiz de olacak. Sizlerin yaşadığı her sıkıntıyı kendi meselemiz, her talebinizi kendi sorumluluğumuz olarak görmeye devam edeceğiz. Çünkü sizler bu milletin baş tacısınız. Sizler, Silivri'mizin de ülkemizin de onurusunuz" ifadelerini kullandı.

"Geçmişine vefa göstermeyen, değerlerine sahip çıkmayan bir millet geleceğini güçlü kuramaz"

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazileri ve şehitleri saygıyla anan Balcıoğlu, "Bizi ayakta tutan, bizi millet yapan ortak değerlerimiz var. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Çünkü geçmişine vefa göstermeyen, değerlerine sahip çıkmayan bir millet geleceğini güçlü kuramaz. Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Temsilcisi Adnan Gürcan, destekleri için Balcıoğlu'na teşekkürlerini iletti. Hayatta olmayan gazilerin eşlerine veya çocuklarına plaket takdim edildiğini aktaran Gürcan, "Başta belediye başkanımıza, kaymakamımıza, belediye başkan yardımcılarımıza, sağ olsunlar var olsunlar ne zaman alo desek telefonları açıp isteklerimizi yerine getiriyorlar kendine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Emekleri ile bu aziz toprakları vatan haline getiren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Kaymakam Toğan, Gaziler Derneğine ve Silivri Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Bugün Türkiye'de huzurla yaşayabilmeyi şehit ve gazilere borçlu olduğunu dile getiren Toğan, "Bunu unuttuğumuz bir gün dahi olmuyor. Bu her zaman aklımızda. Zaten millet olmanın gereği, devlet olmanın en önemli önceliği budur diye düşünüyorum ve bu anlamda canlarıyla kanlarıyla emekleri ile bu aziz toprakları vatan haline getiren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm gazilere uzun ömürler dileyen Balcıoğlu, başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.