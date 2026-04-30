Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Hedefimiz; Çocukların Sporla, Sanatla, Bilimle, Dayanışmayla ve Güvenle Büyüdüğü Bir İlçe Oluşturmak"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen İstanbul Çocuk Dostu Şehir Çalıştayı'na katıldı. Balcıoğlu, "Silivri'de hedefimiz; çocukların yalnızca hizmet aldığı değil, fikrinin dinlendiği, karar süreçlerinde görünür olduğu, sporla, sanatla, bilimle, dayanışmayla ve güvenle büyüdüğü bir ilçe oluşturmak. Burada ortaya konacak fikirlerin Silivri'de çocukların yaşam kalitesini artıracak somut politikalara dönüşmesini temenni ediyorum" dedi.

Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve birçok akademisyenin yer aldığı İstanbul Çocuk Dostu Şehir Çalıştayı'na katılım gösterdi.

Çalıştayda konuşan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Çocuk dostu şehir kavramına, yalnızca çocuk parkı yapmak, etkinlik düzenlemek ya da belirli hizmetleri sunmak bakmamalıyız. Çocuk dostu şehir; bir çocuğun sabah okula giderken kendini güvende hissettiği, okulda desteklendiği, parkta özgürce oynadığı, sporla ve sanatla buluştuğu, fikrinin dinlendiği, ailesinin yalnız bırakılmadığı şehir demektir. Biz Silivri'de çocuklarımızı yalnızca bugünün bireyleri olarak değil, yarının güçlü, özgüvenli, üretken ve mutlu yurttaşları olarak görüyoruz. Bu nedenle çocuklarımız için attığımız her adımı, aslında Silivri'nin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak değerlendiriyoruz."

Eğitim Akademimizle LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Deneme sınavları, kaynak kitap destekleri, sınav ücreti destekleri, burslarımız, çanta ve kırtasiye desteklerimizle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Erken çocukluk dönemini çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuğun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişiminin temeli erken yaşlarda atılıyor. Kreş çalışmalarımız, okul öncesi atölyelerimiz ve çocuk gelişimini destekleyen etkinliklerimiz bu anlayışın bir sonucudur."

Çocukların yalnızca derslerinde başarılı olmasını değil; sporla, sanatla, kültürle ve üretimle iç içe büyümesini de önemediğini belirten Balcıoğlu sözlerine, şöyle devam etti:

"Sosyal belediyecilik çalışmalarımızda da çocuklarımızı merkeze alıyoruz"

"Yaz Spor Okullarımız, kültür merkezi kurslarımız, çocuk atölyelerimiz, tiyatrolarımız, film gösterimlerimiz ve mahalle etkinliklerimizle her çocuğun yeteneğini keşfetmesini, hayal kurmasını, kendini ifade etmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasını temel bir gelişim hakkı olarak görüyoruz. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızda da çocuklarımızı merkeze alıyoruz. Kahvaltı desteği, özel eğitim hizmetleri, psikolojik danışmanlık, sosyal servis hizmetleri, dayanışma marketi, sosyal yardım mağazası ve dezavantajlı ailelere yönelik desteklerimizle aileyi güçlendirmeye çalışıyoruz."

Balcıoğlu, parkların, oyun alanlarının, spor sahalarının, yeşil alanların ve sosyal yaşam alanlarının çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Çocukların mahallelerinde güvenle vakit geçirebilmelerini istediklerinden söz eden Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Okul çevresi güvenliği, kantin denetimleri, yaya geçidi destekleri, okul bakım ve onarım çalışmaları da çocuk dostu şehir anlayışımızın önemli parçalarıdır. Çünkü çocuk dostu şehir, çocuğun yalnızca parkta değil; okul yolunda, okul bahçesinde, kantinde ve yaşadığı çevrede de güvende olduğu şehirdir. Afet bilinci, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularını da çocuklarımız açısından çok önemsiyoruz. Silivri gibi deprem gerçeğini bilen bir ilçede çocuklarımızı korkutarak değil, bilinçlendirerek geleceğe hazırlamalıyız" dedi. Bütün bunları belediye olarak tek başına yapamayacağını kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Çocuk dostu şehir, yalnızca belediyenin değil; ailenin, okulun, yerel yönetimin, üniversitelerin, kamu kurumlarının, sivil toplumun ve en önemlisi çocukların birlikte kuracağı bir anlayıştır. Bu nedenle bugünkü çalıştayın en değerli taraflarından biri, farklı kurumları ve farklı bakış açılarını aynı masa etrafında buluşturmasıdır. Bizim artık çocuklarla ilgili çalışmaları dönemsel, parçalı ya da kişilere bağlı biçimde değil; kalıcı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir sistem içinde ele almamız gerekiyor. Ben özellikle aile-okul-yerel yönetim iş birliğini çok önemsiyorum."

Balcıoğlu, çocuğun ihtiyacını yalnızca belediye gözüyle, yalnızca okul gözüyle ya da yalnızca aile gözüyle anlaşılmayacağını söyledi. Ailenin gözlemi, okulun rehberliği ve belediyenin saha gücü birleştiğinde gerçek anlamda çocuk dostu bir ilçe modeli kurabileceklerini açıklayan Balcıoğlu, "Silivri'de hedefimiz; çocukların yalnızca hizmet aldığı değil, fikrinin dinlendiği, karar süreçlerinde görünür olduğu, sporla, sanatla, bilimle, dayanışmayla ve güvenle büyüdüğü bir ilçe oluşturmaktır. Bu çalıştaydan çıkacak her öneriyi, her tespiti, her projeyi çok kıymetli buluyorum. Burada ortaya konacak fikirlerin Silivri'de çocukların yaşam kalitesini artıracak somut politikalara dönüşmesini temenni ediyorum" dedi.