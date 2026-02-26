Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Sıfır Atık Haftası Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Balcıoğlu, İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası Koordinasyon Toplantısı'nda yer aldı. Balcıoğlu, toplantı kapsamında İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur ile görüştü.
