Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Sıfır Atık Haftası Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Balcıoğlu, İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası Koordinasyon Toplantısı'nda yer aldı. Balcıoğlu, toplantı kapsamında İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur ile görüştü.

"Verimli toplantı dolayısıyla teşekkür ediyorum"

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Balcıoğlu, Batur ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Daha temiz, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğümüz çalışmaların değerlendirildiği verimli toplantı dolayısıyla, kıymetli müdürümüze nazik ev sahipliği ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.