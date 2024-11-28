Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Mahalle Sakinleri ile Büyükkılıçlı\'da Toplantı Düzenledi

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde düzenlediği mahalle toplantısında, adaylık sürecinde verdiği "Birlikte karar alıp birlikte yöneteceğiz" sözünü hatırlattı, göreve başladığı ilk gün rozetini çıkararak tüm Silivri halkının belediye başkanı olacağını ilan ettiğini dile getirdi.

Başkan Balcıoğlu, belediye yönetiminde herkesin sesini duyurabileceği bir anlayış benimsediklerini belirterek, " Demokrasi, yalnızca seçenlerin değil, seçmeyenlerin de kendini güvende hissettiği bir sistemdir. Biz, Silivri'mizi daha güzel bir geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu başarı yalnızca bir kişinin değil, sizlerle kurduğumuz ortak akıl ve iş birliğinin eseridir" ifadelerini kullandı.

Son altı ayda gerçekleştirilen hizmetlere de değinen Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin modern, dayanıklı ve yaşanabilir bir şehir olması için yapılan projelerden bahsetti. Başkan Balcıoğlu, vatandaşların taleplerine hızlı çözümler üretmek için belediye ekibinin her alanda özveriyle çalıştığını sözlerine ekledi.

Sadece fiziksel projelerle değil, insan odaklı hizmetlerle de Silivri'yi güzelleştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, sosyal yardımlardan tarımsal üretime kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediyenin gerçekleştirdiği her hizmette ve projede halkın katkısını ve desteğini göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Sizlerin taleplerini unutmadan görevimizi yerine getiriyoruz"

"Yaptığımız her çalışmada sizlerin alın terinden ödediğiniz helal paranın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bu projeler, bireysel imkanlarla değil, sizin ödediğiniz vergilerle hayata geçiriliyor. Bu bilinçle hareket ediyor ve sizlerin taleplerini bir an bile unutmadan görevimizi yerine getiriyoruz."

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir Silivri bırakmak en büyük hedefimiz"

Başkan Balcıoğlu, göreve geldiği ilk altı aylık süreçte hayata geçirilen projeleri değerlendirdi. Silivri'nin tarım arazilerinde yapılan 100'ün üzerinde kaçak yapının yıkıldığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Bu bereketli toprakların betona boğulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Silivri bırakmak en büyük hedefimiz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin tarımsal kalkınma projeleri kapsamında, 26 mahallede 2 bin 75 çiftçiye toplamda 415 ton yerli ve milli arpa tohumu dağıtılarak yaklaşık 19 bin dönüm arazinin arpa tohumlarıyla buluşmasını sağladığını söyledi. Başkan Balcıoğlu, ayrıca bin 250 paket ayçiçek tohumu ve 80 bin adet yazlık sebze fidesinin de çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Büyükkılıçlı gençlerinden kütüphane talebi

Büyükkılıçlı Mahalle Muhtarı Gülfiye Keskin, Balcıoğlu'na düzenledikleri toplantı için teşekkürlerini iletti. Mahallesi adına konuşan muhtar Keskin, vatandaşların taleplerini iletti. Depreme hazırlık açısından deprem konteyneri ve mahallenin gençlerinden kütüphane talebi olduğunu iletti.

Başkan Balcıoğlu, vatandaşların ve Muhtar Keskin'in taleplerine yanıt vererek, kütüphane çalışmaları için gerekli notları aldığını ve ilerleyen süreçte bu konuda çalışmalar yapılacağını belirtti.

Büyükkılıçlı Mahallesi için talep edilen deprem konteynerine ilişkin cevap veren Başkan Balcıoğlu, "Büyükkılıçlı Mahallemizin deprem konteynerini jandarma komutanlığına teslim ettik. Şu an 25 mahallemizde deprem konteynerlerimiz hazır durumda ve ilerleyen süreçte bu sayıyı 35 mahallemize ulaştıracağız" diye konuştu.