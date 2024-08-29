Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anarak, tüm şehitlere minnettar olduklarını ve milletin zafer bayramını kutladığını belirtti. Balcıoğlu, gençlere de Cumhuriyetin ve demokrasinin teminatı olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin tam bağımsızlığını daha da yükselteceklerine inandığını ifade etti.

29.08.2024 18:08
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "üyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Tüm şehitlerimize minnettarız, vatan ve istiklal uğruna canını feda eden kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Milletimizin ve tüm hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Balcıoğlu mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, vatanına canını siper eden bir milletin, karanlık günleri aydınlığa çeviren eşsiz mücadelesinin bir sonucudur. 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlanan bu mücadele, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu ve sarsılmaz iradesini tüm dünyaya göstermiştir. Bu kutlu zaferin başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını vatan için feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuz, milletimizin bağımsızlık mücadelesini başarıya ulaştırmış, ardından Cumhuriyetimizi kurarak egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Silivri olarak bizler de bu kutlu mücadelenin izinde, demokrasiyi daha da güçlendirme ve milletimizin refahını artırma hedefimizden asla sapmayacağız. Bu, aziz milletimize verdiğimiz en kutsal sözdür.

Sevgili gençler, sizler, bu büyük zaferin mirasçıları olarak Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatısınız. Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünü rehber alarak, geleceğimizi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Bu bayram, sizlerin omuzlarında daha da yükselecek olan bir tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin zafer bayramıdır. Sizlere olan inancımız tamdır; tarihimize sahip çıkacak, cumhuriyetimizin değerlerini sonsuza dek yaşatacaksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle millet egemenliğini her şeyin üstünde tutan, bağımsızlık ve özgürlüğü karakterinin bir parçası yapan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Tüm şehitlerimize minnettarız, vatan ve istiklal uğruna canını feda eden kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Milletimizin ve tüm hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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