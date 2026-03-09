Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Yalnız Bir Gün Değil, Her Gün Her Sokak Kadına Aittir"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında, "Sadece 8 Mart'larda değil, yılın 365 günü o haklı taleplerinizi, dertlerinizi duymaya devam edeceğiz. Yalnız bir gün değil, her gün her sokak kadına aittir" dedi.

Silivri Belediyesi, Mega Saray'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi. Programa Başkan Balcıoğlu da eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ile birlikte katıldı.

Silivri'ye yerel yönetici olarak tam 17 yılını verdiğini dile getiren Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Başarıya giden yolun anahtarı da, kilidi de sizsiniz"

"Bu sokaklarda dert dinledim, çözüm ürettim, sizlerle ağladım, sizlerle güldüm. ve bana bu 17 yılın, bana öğrettiği sarsılmaz gerçek var. Nedir biliyor musunuz? Eğer bir işin içinde, bir projenin harcında kadının o nasırlı elleri, kadının alın teri, kadının o kucaklayıcı şefkati ve ince zekası yoksa... O işin ne bereketi olur, ne de o yolun sonu gelir. Başarıya giden yolun anahtarı da, kilidi de sizsiniz."

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın" sözlerini hatırlatan Balcıoğlu, "Bazıları çıkıp diyor ya, 'Kadınlar erkeğin bir adım gerisinden gelecek.' Hadi oradan. Ben buna asla katılmıyorum. Kadınlar bizim bir adım gerimizde falan değil; tam yanımızda, hatta tam tersi bir adım, iki adım, üç adım önümüzden gidecek, bize rehber olacaklar, rehber. Meşhur, klişe bir söz vardır bilirsiniz: 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır.' Ben bu söze itiraz ediyorum. Benim mücadelemin arkasında değil; tam omuz hizamda duran, hatta açarak önümde yürüyen kıymetli eşim var" diye konuştu.

"Vicdan Belediyeciliği" anlayışıyla ilçedeki hiçbir kadını yalnız bırakmayacaklarının altını çizen Balcıoğlu sözlerini, şöyle sürdürdü:"

"Biz bütçe planlarımızı sizlerin ince işçiliğinizden öğrendik"

"Şunu bütün Silivri duysun: Biz bu şehirde hiçbir kadını yalnız, hiçbir kadını sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Sadece 8 Mart'larda değil, yılın 365 günü o haklı taleplerinizi, dertlerinizi duymaya devam edeceğiz. Sadece duymakla yetinmeyeceğiz; haksızlığa uğrayan, darda kalan, 'Kimse yok mu' diyen her bir kadının sesi olmaya, 'Kadınlar vardır' demeye devam edeceğiz. Biz bütçe planlarımızı sizlerin ince işçiliğinizden öğrendik. Siz çarşıda, pazarda kılı kırk yararcasına hesap yapıyorsunuz. Sınırlı kaynaklarla harikalar yaratıyorsunuz, yatırım yaparken aynı zamanda tasarruf yapmayı beceriyorsunuz ya, işte bizde tam da bunu yapıyoruz... Yalnız bir gün değil, her gün her sokak kadına aittir."

Kadınların hayatın her alanında var olabilmesi için çalıştıklarını söyleyen Balcıoğlu, "Bu mübarek ramazan akşamında, duaların geri çevrilmediği bu eşref saatinde sizlere söz veriyorum: 17 yıllık tecrübemle, bitmek bilmeyen sevdamla, sizin omuzlarınızdan yük almak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğim. Biz omuz omuza verdiğimiz sürece, inanın bana, aşamayacağımız hiçbir dağ, varamayacağımız hiçbir hedef yoktur" dedi.