Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Eğitim Vurgusu - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Eğitim Vurgusu

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu\'ndan Eğitim Vurgusu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada eğitimin önemine değindi ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik desteklerinin sürdüğünü belirtti.

24.11.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Servisçiler Derneği'nin (SİSED) 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlediği yemek programına katıldı. Başkan Balcıoğlu, "Modern bir eğitim ortamı, öğrencilerimizin ve siz değerli öğretmenlerimizin en büyük haklarından biridir. İlkokula başlayan yavrularımıza çanta ve kırtasiye desteği sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza okul forması desteği vererek, hiçbir çocuğun eğitim yolunda eksik kalmamasını hedefliyoruz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, SİSED'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemek programına katıldı. Başkan Balcıoğlu'nun yanı sıra programa SİSED Başkanı Cihan Tuncel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri, ilçedeki eğitimciler ve öğretmenler katılım sağladı.

Balcıoğlu, eğitimin bir milletin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin emeğinin ülkenin aydınlık geleceğini inşa ettiğini dile getirdi. Öğretmenlerin ülkenin ve dünyanın geleceğini belirlediğini vurgulayarak Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözlerini hatırlattı.

"Önceliğimiz eğitim ve öğretim"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren eğitime ve öğretmenlere destek olmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini aktaran Başkan Balcıoğlu, "Bakım ve onarıma ihtiyaç duyan okullarımızın boya, tadilat ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Şu anda 6 okulumuzda çalışmalarımız bitmek üzere. Çünkü biliyoruz ki, modern bir eğitim ortamı, öğrencilerimizin ve siz değerli öğretmenlerimizin en büyük haklarından biridir. İlkokula başlayan yavrularımıza çanta ve kırtasiye desteği sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza okul forması desteği vererek, hiçbir çocuğun eğitim yolunda eksik kalmamasını hedefliyoruz. Eğitim akademimizle gençlerimize sınava hazırlık kursları, dil kursları ve kaynak kitap desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Silivri'nin tüm çocukları benim evlatlarım"

Başkan Balcıoğlu, seçimden sonra rozetini çıkararak ilçede yaşayan 300 bin kişinin belediye başkanı olarak hizmet etmeye başladığını belirtti. Seçimlerde söz verdiği kahvaltı desteğine değinen Başkan Balcıoğlu," Seçimlerde verdiğim sözlerden biri olan kahvaltı desteğini, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza düzenli olarak sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi evlatlarımızın anneleri her sabah çocuklarımızın beslenmesine hazırladığımız kahvaltı paketini koyuyor. Seçimden önce sorduklarında, 'Allah uzun ömür versin, 2 evladım var' diyordum. Şimdi ise 'Silivri'nin tüm çocukları benim evlatlarım' diyorum. Nasıl ki bir öğretmen öğrencisini kendi evladı gibi seviyor ve sahipleniyorsa, ben de tüm çocuklarımızı kendi evlatlarım gibi görüyorum" dedi.

Hazreti Ali'nin "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, eğitimin önündeki engelleri kaldırmak ve çocukların hayallerine ulaşmasını sağlamanın asli görevleri olduğunu dile getirdi.

Başkan Balcıoğlu, etkinliği düzenleyen Silivri Servisçiler Derneği Başkanı Cihan Tuncel ve yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Eğitim Vurgusu - Son Dakika

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