Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Kavaklı Mahallesi'nde İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Kavaklı Mahallesi'nde İftar Programı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kavaklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Balcıoğlu, halkın taleplerine ve mutluluğuna önem verdiklerini belirterek yeni projeler hakkında bilgi verdi.

28.03.2025 10:44  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kavaklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Balcıoğlu, "Egemenlik de söz de yetki de sizde. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Sizlerin talepleri, beklentileri ve mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir" dedi.

Silivri Belediyesi, ramazan ayı boyunca Silivri'nin 35 mahallesinde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kavaklı Mahallesi'ndeki iftar programa CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen ile katıldı. Balcıoğlu, konuşmasında ülke gündemindeki olumsuzluklara rağmen umudu korumanın önemine dikkat çekerek, "Canımız sıkkın olabilir ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Hemşehrilerimin gözlerindeki umut ışığını, yüzlerindeki sıcak gülümsemeyi görmek bana her zaman moral veriyor" diye konuştu.

Balcıoğlu, "Mahallenizdeki ihtiyaçların, eksikliklerin farkındayım. Özellikle düğün salonu konusunda ciddi bir beklentiniz olduğunu, bu konuda haklı olarak taleplerinizi dile getirdiğinizi biliyorum. Önceki dönemde yıkılan düğün salonunuzun yerine, çok daha iyisini, çok daha güzelini yapmak için göreve geldik. Bu konuda arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim; sizlerin taleplerine uygun, Kavaklı'ya yakışan yeni ve modern bir düğün salonu inşa etmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emin olun, kısa süre içinde bu güzel müjdeyi hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Bizler sizin hizmetiniz için buradayız, sizin iradenizle buradayız. Siz bize güvendiniz, yetki verdiniz. İşte tam da burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Egemenlik de söz de yetki de sizde. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Çünkü Silivri'nin gerçek sahipleri sizlersiniz ve bizler de sizlerin hizmetkarıyız. Sizlerin talepleri, beklentileri ve mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir" dedi.

Başkan Balcıoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bayramın sizlere, ailelerinize ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Programda Kavaklı Spor Kulübü Başkanı Murat Kılcı, Başkan Balcıoğlu'na isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Bu jestin ardından Başkan Balcıoğlu, Kavaklı'da gençlerin spor sahası ihtiyacının farkında olduklarını belirterek "Bu sofralar siyaset yapmanın yeri değil Kavaklı'da gençlerimizin spor yaptığı sahaya ne olduğu hepimizin malumu ancak ben oralara girmeyeceğim. Gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kavaklıya yakışır bir spor sahasını en kısa sürede mahallemize kazandıracağız" dedi.

Kavaklı- Hürriyet Mahallesi Muhtarı Aysun Çeşmecioğlu da yaptığı konuşmada, "Kıymetli başkanımıza bizleri böyle güzel gönül sofralarında bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Kavaklı Mahallesi'nde İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
15:27 Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:58 Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 12:00:15. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Kavaklı Mahallesi'nde İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement