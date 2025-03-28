Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Kavaklı Mahallesi'nde İftar Programı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kavaklı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Balcıoğlu, "Egemenlik de söz de yetki de sizde. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Sizlerin talepleri, beklentileri ve mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir" dedi.

Silivri Belediyesi, ramazan ayı boyunca Silivri'nin 35 mahallesinde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kavaklı Mahallesi'ndeki iftar programa CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen ile katıldı. Balcıoğlu, konuşmasında ülke gündemindeki olumsuzluklara rağmen umudu korumanın önemine dikkat çekerek, "Canımız sıkkın olabilir ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Hemşehrilerimin gözlerindeki umut ışığını, yüzlerindeki sıcak gülümsemeyi görmek bana her zaman moral veriyor" diye konuştu.

Balcıoğlu, "Mahallenizdeki ihtiyaçların, eksikliklerin farkındayım. Özellikle düğün salonu konusunda ciddi bir beklentiniz olduğunu, bu konuda haklı olarak taleplerinizi dile getirdiğinizi biliyorum. Önceki dönemde yıkılan düğün salonunuzun yerine, çok daha iyisini, çok daha güzelini yapmak için göreve geldik. Bu konuda arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim; sizlerin taleplerine uygun, Kavaklı'ya yakışan yeni ve modern bir düğün salonu inşa etmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emin olun, kısa süre içinde bu güzel müjdeyi hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Bizler sizin hizmetiniz için buradayız, sizin iradenizle buradayız. Siz bize güvendiniz, yetki verdiniz. İşte tam da burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Egemenlik de söz de yetki de sizde. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Çünkü Silivri'nin gerçek sahipleri sizlersiniz ve bizler de sizlerin hizmetkarıyız. Sizlerin talepleri, beklentileri ve mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir" dedi.

Başkan Balcıoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bayramın sizlere, ailelerinize ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Programda Kavaklı Spor Kulübü Başkanı Murat Kılcı, Başkan Balcıoğlu'na isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Bu jestin ardından Başkan Balcıoğlu, Kavaklı'da gençlerin spor sahası ihtiyacının farkında olduklarını belirterek "Bu sofralar siyaset yapmanın yeri değil Kavaklı'da gençlerimizin spor yaptığı sahaya ne olduğu hepimizin malumu ancak ben oralara girmeyeceğim. Gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kavaklıya yakışır bir spor sahasını en kısa sürede mahallemize kazandıracağız" dedi.

Kavaklı- Hürriyet Mahallesi Muhtarı Aysun Çeşmecioğlu da yaptığı konuşmada, "Kıymetli başkanımıza bizleri böyle güzel gönül sofralarında bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.