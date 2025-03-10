Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öz Zonguldaklılar Derneği İftar Programında Birlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öz Zonguldaklılar Derneği İftar Programında Birlik Vurgusu Yaptı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Öz Zonguldaklılar Derneği'nin iftar programına katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Balcıoğlu, Silivri'nin kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü içerisinde yaşanması gerektiğine dikkat çekti.

10.03.2025 16:57  Güncelleme: 18:19
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Öz Zonguldaklılar Derneği'nin iftar programına katıldı. Balcıoğlu, Birlikte karar alıp birlikte yöneterek tüm hemşehrilerimizin sesine kulak veriyoruz. Silivri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Öz Zonguldaklılar Derneği'nin iftar programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Balcıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Program hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, "Silivri'miz, farklı illerden gelen hemşehrilerimizin kardeşlik içinde yaşadığı, dayanışma ve hoşgörünün hakim olduğu bir ilçe. Bu birlikteliği pekiştiren etkinlikler bizler için büyük önem taşıyor. Birlikte karar alıp birlikte yöneterek tüm hemşehrilerimizin sesine kulak veriyoruz. Silivri için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Balcıoğlu, davetleri için Silivri Öz Zonguldaklılar Derneği Başkanı Özgür İnamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öz Zonguldaklılar Derneği İftar Programında Birlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Öz Zonguldaklılar Derneği İftar Programında Birlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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