Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Silivrispor'umuzun Yanında Olmaya, Altyapıdan Yetişen Gençlerimizi Desteklemeye Devam Edeceğiz"
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Silivrispor'umuzun Yanında Olmaya, Altyapıdan Yetişen Gençlerimizi Desteklemeye Devam Edeceğiz"

18.01.2026 14:40  Güncelleme: 17:43
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivrispor'un kongresinde kulüp ve gençlerin desteklenmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Nuri Çolakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yeni görevlerine başladı.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivrispor'un kongresine katıldı. Balcıoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Silivrispor'umuzun yanında olmaya, altyapıdan yetişen gençlerimizi desteklemeye ve kulübümüzün kurumsal yapısını daha da güçlendirecek her adımda katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Balcıoğlu, Silivrispor'un kongresinde Silivrispor camiasıyla buluştu. Kongrede kulübün geleceğine yönelik kararlar alındığının altını çizen Balcıoğlu, "Tek liste ile yapılan seçim sonucunda Nuri Çolakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri göreve seçildi. Kendilerini tebrik ediyor, yeni dönemin kulübümüze başarı ve güç katmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Silivrispor'umuzun yanında olmaya, altyapıdan yetişen gençlerimizi desteklemeye ve kulübümüzün kurumsal yapısını daha da güçlendirecek her adımda katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, Silivrispor camiasına hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

