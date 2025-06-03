Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, TBB Başkanı Karalar'ı Ağırladı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ı ağırladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, TBB Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Engin Özkoç'u makamında konuk etti.

Ziyaretleri için Karalar'a ve Özkoç'a teşekkürler eden Başkan Balcıoğlu, kurum ve kuruluşlar arası iş birliğine önem verdiklerini dile getirdi.