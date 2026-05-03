Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Trakya'nın Ortak Geleceği İçin Ortak Akılla Çalışmayı Sürdüreceğiz"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Trakya Belediyeler Birliği Nisan Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Balcıoğlu, "Trakya'nın ortak geleceği için iş birliği, dayanışma ve ortak akılla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Trakya Belediyeler Birliği Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda Encümen Üyeliği görevine seçildi. Balcıoğlu, "Şahsımı layık gören Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Candan Yüceer'e, kıymetli belediye başkanlarımıza ve tüm birlik üyelerimize teşekkür ediyorum. Bölgemiz için alınan kararların hayırlı olmasını diliyor; Trakya'nın ortak geleceği için iş birliği, dayanışma ve ortak akılla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.