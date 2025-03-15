Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: " Tüm Türkiye, Silivri'nin Gıpta ile Bakılacak Örnek Kent Kimliğini Görecek" - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: " Tüm Türkiye, Silivri'nin Gıpta ile Bakılacak Örnek Kent Kimliğini Görecek"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde konuştu. Silivri’nin vatandaşların desteği ile hak ettiği noktaya ulaşacağını söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Değil İstanbul, tüm Türkiye, Silivri’nin o meşhur soğuk yanı değil, tam aksine gıpta ile bakılacak olan örnek kent kimliğini görecek” dedi.

15.03.2025 14:51
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde konuştu. Silivri'nin vatandaşların desteği ile hak ettiği noktaya ulaşacağını söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Değil İstanbul, tüm Türkiye, Silivri'nin o meşhur soğuk yanı değil, tam aksine gıpta ile bakılacak olan örnek kent kimliğini görecek" dedi.

İBB Meclisi'nde söz alan Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin tarihi, coğrafi güzellikleri ve tarım arazilerine ilişkin konuştu. Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin 7000 yıla yakın geriye giden tarihinden Anastasia surlarına, Bizans sarnıç ve kalelerine, 5000 yıllık mezarlarından, Mimar Sinan'ın köprüleri ve camilerinin de içerisinde olduğu onlarca önemli tarihi esere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Balcıoğlu, "Silivri'mizin kilometrelerce sahili var, 2 kilometre tertemiz mavi bayraklı plajlarınız, kumsallarınız var. 100 binlerce dekar orman alanlarınız var, içerisinde tüm üniversite araştırmalarına konu olan doğal yaşamın olduğu bir coğrafyası var. Silivri'nin tarihi dokusundan bahsedecek olsak, saatlerce konuşacağımız apayrı bir başlık açmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışmalar sırasında İstanbul için verilecek kararlarda stratejik davranmak gerektiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, İstanbul'un geleceği düzgün tasarlanmazsa başarının tam anlamıyla gerçekleşmeyeceğini söyledi. Seçimlerden önce yaptırdığı SWOT analizlerinden de söz eden Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Kıymetli arkadaşlarım, az önce ifade ettiğim gibi, ben yerel yöneticilikte 15 yılını tamamlamış, şehrini, insanını çok iyi tanıdığını düşünen bir yerel yönetici olarak, daha seçimlere hazırlanırken, seçimlerin arifesinde bir SWOT analizi yaptırmıştım. Silivri'nin objektif açıdan fotoğrafını çekip, belediye başkanı olduğumuzda hangi alanlarda, hangi sırayla yönelmeliyiz sorusunun yanıtını bulmak için bu çalışmayı yapmıştım. İşte o zaman tespit ettiğimiz Silivri'nin zayıf yönlerini, bugün Silivri'nin belediye başkanı olarak aldığımız ve alacağımız kararlarla güçlü yönlerini kullanarak telafi ediyoruz."

Silivri denilince akıllara cezaevinin geliyor olmasının ilçeye büyük bir haksızlık olduğunun altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Ne yazık ki Silivri denilince her yerde çoğumuzun aklına son 10-15 yıldır, ülkemizin içinden geçtiği bir takım üzücü ve haksız olayların son noktası olarak cezaevi geliyor. Silivri'ye, özellikle bu bağlamda çok büyük haksızlık yapıldığını üzülerek sizlere ifade etmek istiyorum. Bunu yalnızca bu güzel ilçemizin bir belediye başkanı olarak değil, orada doğmuş, çocukluğunu, gençliğini, en mutlu günlerini acısıyla tatlısıyla 45 yıldır Silivri'de ama yalnızca Silivri'de olan birisi olarak ifade ediyorum" dedi.

"İstanbul devasa bir ülke"

İstanbul'un iki en önemli ihtiyacının gıda ve su olduğuna dikkati çeken Başkan Balcıoğlu, "İstanbul, dünyanın gözbebeği. İstanbul, adeta devasa bir ülke esasında. 20 milyona yakın belki daha fazla insanın doğrudan temas ettiği bir ülke ve bu ülkenin en önemli iki ihtiyacı: gıda ve su. Değerli arkadaşlar, eğer bu ikisinden birisi yoksa, İstanbul yok demektir. İstanbul yoksa, Türkiye yok demektir" diye konuştu.

Silivri'nin büyük bir gıda tedarikçisi olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şunları aktardı:

"Bence konuşmanın başında dikkatle ifade ettiğim gibi, bizim yapmış olduğumuz SWOT analizinde bu saydığım güçlü yönlerimizden birisi, Türkiye'nin en bereketli bölgeler arasında yer alan 100 binlerce dekar ekilebilen yüksek verimli araziye sahip olmamız öne çıkıyor. Diğeri de İstanbul gibi devasa bir metropole olan yakınlığımızdı. Esasında bizler İstanbul'a hem çok uzak hem de çok yakınız. Bizler, devasa bir metropolün devasa bir gıda tedarikçisiyiz değerli arkadaşlar. Tam 900 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahibiz. Yani diğer bir değişle 900.000 dönüm arazimiz var. Bizim büyüklüğümüzün daha net anlaşılabilmesi için, mesela Beşiktaş'ın 18 kilometrekare bir alanı var, yaklaşık 50 tane Beşiktaş var bizde. Örneğin Güngören'in 7-8 kilometrekare yüzölçümü bizde, 130 tane Güngören var bizde. İşte bu sebeple Silivri çok ciddi bir öneme sahip İstanbul için."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşları can kulağıyla dinlediğini ve mücadele ettiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Önümüzde Ekrem Başkan örneği var. Yaptığı şey belli: Vatandaşı can kulağıyla dinlemek, yenilikçi olmak ve mücadele etmek. Biz de öyle yapıyoruz. Silivri'de sokak farklı bir şey söylüyor çünkü. Sokak, 'adalet' diyor. Değerli arkadaşlar, bugün çıkın, sokak kulağınıza ya iş ya da umut arayan bir gencin sesini duyacaksınız ya da evladına iş ve gelecek kurmaya çalışan bir anne ve babanın sesi gelecektir. İşte bizden bu sese kulak vereceğiz, vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un gelişmesi için çabalayacaklarının altını çizen Balcıoğlu, "İnovatif tarımsal üretimin yanında, elbet gerek tarihi gerek turistik ve gerekse doğası üzerinde yapacağımız çalışmalarla hizmet sektörümüzün de önünü açacak, şehrimizin kontrollü biçimde gelişmesini sağlayacağız. Değil İstanbul, tüm Türkiye, Silivri'nin o meşhur soğuk yanı değil, tam aksine gıpta ile bakılacak olan örnek kent kimliğini görecek. Allah'ın izniyle, milletimizin de desteğiyle, Silivri hak ettiği noktaya taşınacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: ' Tüm Türkiye, Silivri'nin Gıpta ile Bakılacak Örnek Kent Kimliğini Görecek' - Son Dakika

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