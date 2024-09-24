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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında üniversite rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara ve üniversite heyetiyle bir araya gelen Balcıoğlu, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Rektör Prof.Dr. Mustafa Kara ile bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri'nin eğitim hayatına ve gençlerine kattığı değerden söz etti. Eğitim kurumları ile iş birliklerini sürdüreceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "İlçemizde faaliyet gösteren tek üniversite olan İstanbul Rumeli Üniversitesi, gençlerimizin geleceğine ışık tutuyor. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kara'ya ve üniversite heyetine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemizin Silivri'ye kattığı değeri daha da yukarıya taşımak adına iş birliğimiz sürecek" dedi.