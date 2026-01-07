Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Lalapaşa ve Havsa Belediyeleri'ne Ziyaret

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ve Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilk olarak kardeş belediye Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi ziyaret etti. Burada iş birliğinin öneminde dikkat çeken Balcıoğlu, "Kardeş belediyemiz olan Edirne Lalapaşa Belediyesi'nde Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi ziyaret ettik. Misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ederim. Ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Balcıoğlu, ardından diğer kardeş belediye Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden'e konuk oldu. Misafirperverlikleri içinÖzden'e teşekkür eden Balcıoğlu, ortak akılla ve iş birliğiyle çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.