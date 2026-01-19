Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Zorunlu Olmadıkça Özel Araçlarınızla Trafiğe Çıkmamaya Özen Gösterin" - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Zorunlu Olmadıkça Özel Araçlarınızla Trafiğe Çıkmamaya Özen Gösterin"

19.01.2026 09:08  Güncelleme: 10:49
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kar yağışı nedeniyle sürücülere özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve araçlarında kış lastiği bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu. Ekiplerin karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirten Balcıoğlu, 321 personel ve 98 araçla sahada olduklarını açıkladı.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Balcıoğlu, "Lütfen, zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmamaya özen gösterin. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurun. Her türlü olumsuzlukta bizlere ulaşmaktan çekinmeyin" dedi.

Balcıoğlu, İstanbul genelinde başlayan ve Silivri'de de etkisini gösteren kar yağışının ardından Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Sahada çalışmaların devam ettiğini belirten Balcıoğlu, "Şu an itibarıyla Fen İşleri, Zabıta, Temizlik ve Afet İşleri müdürlüklerimiz başta olmak üzere, Jandarma, Emniyet, İBB ve Karayolları ekiplerimizle tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplam 321 personel ve 98 araçla 24 saat esaslı çalışmaların sürdüğünü dile getiren Balcıoğlu, şu ana kadar yollarda 300 ton tuzlama çalışması yapıldığını kaydetti. 55 ihbara ekipler tarafından anında müdahale edildiğini aktaran Balcıoğlu, şunları söyledi:

"İlçemizde yaşanan beş maddi hasarlı kaza dışında, çok şükür ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sizlerden ricamız, ekiplerimiz özellikle riskli bölgelerde temizlik ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışının şiddetini artıracağını öngörüyoruz. Lütfen, zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmamaya özen gösterin. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurun. Her türlü olumsuzlukta bizlere ulaşmaktan çekinmeyin. Silivri bizim evimiz, sizlerin huzuru bizim önceliğimiz. Biz görev başındayız, siz güvende kalın."

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

