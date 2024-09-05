Silivri Belediye Başkanı Hatay\'daki Öğrencilere Çanta ve Kırtasiye Malzemesi Hediye Etti

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu ve Kırcaoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin ardından Hatay'daki öğrencilere de çanta ve kırtasiye desteği verdi. Deprem bölgesindeki çocuklara desteğini esirgemeyeceğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgemizin yaşadığı zorlukları yakından takip ettik ve Hatay'da da bu zorlukları bizzat gözlemledik. Hatay'ın Kumlu ilçesi, bu afetin en çok etkilediği bölgelerden biri oldu. Ancak, bu tür zorlukların üstesinden gelebilmek için hep birlikte el birliğiyle çalışmak gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, okul yöneticilerinden okulun eksikleri ve bölgenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Tüm zorlukların birlikte aşılacağını belirten Balcıoğlu, "Sevginin ve dayanışmanın aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Bu desteklerle öğrencilerimizin eğitim hayatında bir nebze de olsa katkı sağlamayı umuyoruz" diye konuştu.