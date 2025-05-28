Silivri Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçeye bağlı 35 mahallenin muhtarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Başkan Balcıoğlu'nun muhtarlarla buluştuğu değerlendirme toplantısına, belediye başkan yardımcıları ve 35 mahalle muhtarı katıldı. Her mahallenin özel koşullarına göre yaşadığı sorunların, ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin ele alındığı buluşmada, Balcıoğlu muhtarları tek tek dinleyerek notlar aldı.

Balcıoğlu, muhtarlarla yapılan toplantıların sadece birer gündem paylaşımı değil, ortak akıl ve katılımcı yönetimin somut bir örneği olduğunu belirtti. "Bu şehri birlikte yöneteceğiz" diyen Balcıoğlu, muhtarların görüş ve önerilerinin belediye çalışmaları için yol gösterici olduğunu vurguladı.

Her talebin önem taşıdığını aktaran Balcıoğlu, iletilen tüm sorunların kayıt altına alınacağını ve sürecin dikkatle takip edileceğini söyledi.

Toplantıda söz alan Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş ise birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Ateş, şöyle konuştu:

"Sizlerle ve tüm muhtarlarımızla gurur duyuyorum. İstanbul'da pek çok muhtar arkadaşımızla bir araya geliyoruz ve görüyoruz ki Silivri'deki muhtarlarımız sadece görevlerini yapmakla kalmıyor; sokaklardan kaldırımlara, ağaçlardan asfalt taleplerine kadar her konuyu yakından takip ediyor. Bu duyarlılık ve sorumluluk duygusu çok kıymetli. Başkanımızın desteğiyle bizler de mahallelerimiz için daha fazla katkı sunmak istiyoruz. El birliğiyle daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sayın Başkanımıza bu süreçte bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum."

Toplantı sonunda Balcıoğlu, muhtarlarla iş birliğini güçlendirerek sürdüreceklerini belirterek, ilçenin her mahallesinde ortak akılla hizmet üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.