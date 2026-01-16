Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Vatandaşlara Kandil Simidi İkramı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlara kandil simidi ikram etti.
Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Miraç Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Başkan Balcıoğlu, paylaşmanın önemine dikkati çekerek, Miraç Kandili'nin tüm Silivrililere barış ve huzur getirmesini diledi.
