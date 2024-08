Silivri Belediyesi, AB Erasmus projesini başarıyla tamamladı

Güncel

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) Erasmus projeleri kapsamında yürütülen "An Innovative VET Perspective on Agriculture for Climate Change Adaptation" projesinin eğitim programını başarıyla tamamladı.

Silivri Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen AB Erasmus projeleri kapsamındaki "An Innovative VET Perspective on Agriculture for Climate Change Adaptation" projesini tamamladı. İklim değişikliğine uyum sağlamak amacıyla tarımsal eğitimde yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi hedeflenen projede, "Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği" konulu eğitimler verildi.

Eğitimlere, Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yanı sıra Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TÜRAM) öğretmenleri ve Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Katılımcılara, tarımsal üretim süreçlerinde meteorolojinin önemi, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri ve bu değişikliklere uyum sağlama yöntemleri aktarıldı.