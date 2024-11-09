Silivri Belediyesi'nde Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Güncel

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşimine, Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Harikalar Diyarı Anaokulu öğrencileri katılım sağladı.

Silivri Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşimine Harikalar Diyarı Anaokulu öğrencileri de katıldı. Öğrenciler, mecliste gerçekleştirdikleri münazaralarla çocuk haklarını bir kez daha öğrenmiş oldu. Ayrıca, Başkan Balcıoğlu'na çocuk haklarıyla ilgili yönelttikleri sorular sayesinde Silivri'de çocuklar için yapılan projeler hakkında da bilgi edindi.

Toplantının ardından öğrencilerle bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve mutluluklarını paylaştı.

Geleceğin teminatının çocuklar olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Evlatlarımızın bu toplantıya katılım sağlaması, onları orada görmek benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Bütün amacımız evlatlarımıza daha verimli, daha sağlıklı bir eğitim ortamı sunabilmek. Onların her zaman yanlarındayım, olmaya da devam edeceğim" diye konuştu.