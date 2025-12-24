Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Eykom'da Yılbaşı Partisine Katıldı - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Eykom'da Yılbaşı Partisine Katıldı

24.12.2025 15:42  Güncelleme: 16:58
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı partisinde, insan belediyeciliği anlayışını ve engelli bireylerin önemini vurguladı. Balcıoğlu, 2026 yılı için dayanışma ve huzur temennilerinde bulundu.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) eğitim gören özel bireylerin katılımıyla düzenlenen yılbaşı partisine katıldı.

Başkan Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, EYKOM'da gerçekleştirilen yılbaşı partisine katılım sağladı. Partide konuşan Balcıoğlu, "Biz göreve geldiğimiz günden beri bir şeyi ısrarla vurguluyoruz; belediyecilik sadece binalar dikmek, asfalt dökmek ya da park yapmak değildir. Elbette bunları en iyi şekilde yapıyoruz ve yapacağız. Ancak bizim asıl gayemiz 'insan belediyeciliği'" dedi.

"Yönetim anlayışımızın tam merkezine insanı, insanın mutluluğunu koyduk"

'İnsan belediyeciliği'nin şehrin sokaklarını imar ederken, o sokaklarda yaşayan insanların kalplerini ihmal etmemek olduğunu kaydeden Balcıoğlu, "Bir çocuğun yüzünü güldüremiyorsak, bir annenin omzundaki yükü hafifletemiyorsak, yaptığımız yolların ne anlamı var? İşte bu yüzden biz, yönetim anlayışımızın tam merkezine insanı, insanın mutluluğunu koyduk. Yüce Allah'ın yarattığı en kutsal varlık insandır. İnsanın ise en hayırlısı vicdanı ve merhameti olandır. İşte bu yüzden bizim pusulamız vicdanımızdır" diye konuştu.

Belediyecilik anlayışının "vicdan belediyeciliği" olduğunu belirten Balcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne demek peki vicdan belediyeciliği, komşusu açken tok yatmamak, darda kalana Hızır gibi yetişmeye çalışmak, senden farklı olanın da derdiyle dertlenmek demektir. Farklılıkları zenginlik kabul etmek demektir. İşte bu yüzden bu şehirde yaşayan özel gereksinimli bir yavrumuzun derdi, bizim derdimizdir. Onun eğitimi, sağlığı, sosyalleşmesi ve en önemlisi kendini değerli hissetmesi bizim boynumuzun borcudur. Burada, EYKOM çatısı altında verdiğimiz her hizmet, düzenlediğimiz her atölye, yaptığımız her destek, aslında bu vicdanın, bu sorumluluk bilincinin birer yansımasıdır."

Balcıoğlu, engelin bedenlerde değil yüreklerde olduğuna dikkati çekti. Çocukların temiz yüreklerinin, çalışma şevkini artırdığını kaydeden Balcıoğlu, ailelere de teşekkür etti. EYKOM'un her tuğlasında, her köşesinde emeği olan Ökkeş Nakıpoğlu ve eşi Gülşen Nakipoğlu'na teşekkürlerini ileten Balcıoğlu, "Burada şifa bulan her çocuğun duasında, yüzü gülen her annenin mutluluğunda sizin de payınız var. Silivri halkı adına, şahsım ve kurumum adına sizlere minnettarım. İyi ki varsınız, iyi ki bu ailenin bir parçasısınız. Allah hayırlarınızı kabul, birliğimizi daim etsin. Emeği geçen herkese, katkı sunan her bir hayırseverimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Diliyorum ki 2026 yılı huzur ve bereket dolu bir yıl olsun"

2026'nın engellerin aşıldığı bir yıl olmasını temenni eden Balcıoğlu, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni bir yıla, yeni umutlarla, taze heyecanlarla merhaba diyoruz. Diliyorum ki 2026 yılı; engellerin sevgiyle aşıldığı, dayanışmanın arttığı, sağlık, huzur ve bereket dolu bir yıl olsun. Varlığınızla bu şehre değer kattığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Yeni yılın hepimize, ailelerinize ve en çok da bu güzel çocuklara şans getirmesini diliyorum. Yolumuz açık, birliğimiz daim, vicdanımız rehberimiz olsun. Hep birlikte nice mutlu senelere! Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

