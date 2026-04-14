Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Yürütülen Sosyal Yardım Faaliyetlerini Anlattı - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Yürütülen Sosyal Yardım Faaliyetlerini Anlattı

14.04.2026 09:35  Güncelleme: 11:04
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, nisan ayı meclis toplantısında yürütülen 2025 yılı projelerini tanıttı. Gençlik ve Kültür Merkezi, sağlık hizmetleri ve sosyal tesislerin açılışına değinen Balcıoğlu, farklı alanlarda önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, nisan ayı meclis toplantısının üçüncü oturumunda, yıl boyunca yürütülen hizmetler ve devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gıda Bankası'ndan sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Balcıoğlu, Gençlik ve Kültür Merkezi projesinde kaba inşaatın tamamlandığını ifade etti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, meclis toplantısında 2025 yılı faaliyet raporunu sundu. 2025 yılında Gençlik ve Kültür Merkezi projesinin kaba inşaatını tamamladıklarını ifade eden Balcıoğlu, toplam 13 bin 291 metrekare kullanım alanına sahip merkezin, gençlerin eğitimden kültür-sanata, spordan kişisel gelişime kadar birçok alanda kullanacağı çağdaş bir yaşam alanı olacağını vurguladı.

"Çeltik Üç Ana Aile Sağlığı Merkezi ve Ebe Evi'ni ise tamamlanma aşamasına getirdik"

Selimpaşa Emekli Lokali'ni ve Büyükkılıçlı Emekli Lokali'ni hayata geçirdiklerini belirten Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Gümüşyaka Emekli Lokali'ni ise açılışa hazır hale getirdik. Velalı Hala Huzurevi'ni yine açılış aşamasına getirdik. Çeltik Çamlık Sosyal Tesisleri'nde yapım ve hizmete hazırlık sürecini önemli bir seviyeye getirdik. Spor Adası'nı Yeni Mahalle'de açılışa hazır hale getirdik. Leyla ve Mehmet Sökmen Kız Öğrenci Yurdu'nu, 140 öğrenci kapasiteli önemli bir yatırım olarak yükselttik. Selimpaşa Asef Çoban Taziye Evi'ni hizmete açtık; diğer mahallelerimiz için de yeni taziye evi projelerini planladık. Değirmenköy Akman Çocuk Eğitim Merkezi'ni tamamlanma aşamasına getirdik. E-Spor Merkezi'ni Yeni Mahalle'de tamamlanma aşamasına taşıdık. Gazi Evi ve muhtarlık binası ile de hem toplumsal hafızaya hem mahalle ölçeğindeki kamu hizmetine değer katan önemli bir adım attık. Sağlık ve eğitim alanında da aynı anlayışla hareket ettik. Ortaköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ni açtık. Çeltik Üç Ana Aile Sağlığı Merkezi ve Ebe Evi'ni ise tamamlanma aşamasına getirdik."

"Her inancına, her ihtiyacına saygıyla yaklaşan bir anlayışla çalışıyoruz"

Gümüşyaka'da yapımı devam eden cemevi ile inanç ve toplumsal yaşam alanlarına yönelik önemli bir ihtiyaca da cevap verdiklerini kaydeden Balcıoğlu, "Gazitepe ve Alibey mahallelerimizde ise depreme dayanıksız olduğu için yıkımını gerçekleştirdiğimiz camilerimizin yerinde, hem güvenli hem de vatandaşlarımızın huzur içerisinde ibadet edebileceği yeni camiler inşa ediyoruz. Çünkü biz bu kentin her mahallesinde, her inancına, her ihtiyacına saygıyla yaklaşan bir anlayışla çalışıyoruz. Çanta'dan Akören'e, Gazitepe'den Seymen'e, Büyükkılıç'tan Kadıköy'e kadar birçok mahallemizde okullarımızda kapsamlı bir tadilat seferberliği yürüttük; dış cephe iyileştirmeleri yaptık, bakım ve onarım süreçlerini tamamladık, boya işlerini gerçekleştirdik, tuvalet yenilemeleri yaptık ve okul ihtiyaçlarını giderdik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Yürütülen Sosyal Yardım Faaliyetlerini Anlattı - Son Dakika

Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Yürütülen Sosyal Yardım Faaliyetlerini Anlattı - Son Dakika
