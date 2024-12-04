Silivri Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek

Güncel

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara 15 tekerlekli sandalye ve beş havalı yatak ulaştırdı.

Silivri Belediyesi, sosyal destekleri kapsamında engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 15 tekerlekli sandalye ve beş havalı yatak, ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildi.

Başkan Bora Balcıoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak ve günlük ihtiyaçlarına çözüm üretmek bizim öncelikli görevlerimizden biri. Sosyal yardımlarımızı daha fazla kişiye ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.