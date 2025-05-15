(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Birlikte Dayanışma Marketi aracılığıyla bağışları kabul etmeye başladı.
Silivri Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dayanışma kampanyası başlattı. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Birlikte Dayanışma Marketi aracılığıyla yürütülen kampanya kapsamında vatandaşların bağışladığı kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak.
Küçükbaş kurban bağışı 20 bin TL, büyükbaş kurban bağışı ise 30 bin TL olacak.
Belediye, vatandaşların "Alıcı Adı: Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hesap No: 4020-16665562-355 (Denizbank Silivri Şubesi), IBAN: TR14 0013 4000 0166 6556 2000 05" banka bilgileri üzerinden bağışta bulunabileceklerini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Silivri Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Dayanışma Kampanyası - Son Dakika
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