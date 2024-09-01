Silivri Belediyesi'nin Düzenlediği Geleneksel Panayır Kadın Girişimcileri Destekliyor

Güncel

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Silivri Panayırı'nın üçüncüsü Mimar Sinan Köprüsü'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bizler belediye olarak, kadınlarımızın bu gücünü desteklemeyi ve onlara daha fazla alan açmayı görev biliyoruz. Bu panayırda, sadece alışveriş yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kadınlarımızın hayatına dokunan birer destekçi oluyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Silivri Panayırı'nın üçüncüsü dün yapıldı. Panayıra Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu da katıldı. Başkan Balcıoğlu, belediye olarak kadın emeğini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Kadın girişimcilerin ilçeye olan desteğinden söz eden Başkan Balcıoğlu, "Kadınlarımızın emekleriyle şekillenen her ürün, onların özverisini ve gücünü yansıtıyor. Bizler de belediye olarak, kadınlarımızın bu gücünü desteklemeyi ve onlara daha fazla alan açmayı görev biliyoruz. Bu panayırda, sadece alışveriş yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kadınlarımızın hayatına dokunan birer destekçi oluyoruz" diye konuştu.

Panayırın vatandaşların sosyalleşmesine katkı sunduğuna değinen Balcıoğlu, bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Panayırda çeşitli workshoplar düzenlendi ve Mübadil Otantik Halk Oyunları Ekibi, izleyicilere geleneksel halk oyunları gösterisi sundu. Programda ayrıca, maske tasarlama yarışmasının sonuçları açıklandı. Sanatçılar Cihan May, Zühtü Uğur, Filiz Denizhan ve Grup Çalemice, katılımcılara müzik dinletisi ile panayıra renk kattı.