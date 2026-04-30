Silivri Belediyesi'nin Mayıs Ayı Etkinlik Takvimi Açıklandı

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, mayıs ayında da ilçe sakinlerini kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yetişkin tiyatrolarından çocuk oyunlarına, atölyelerden sergi ve konserlere kadar zengin bir içerik Silivrilileri bekliyor.

Silivri Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında mayıs ayında birçok etkinlik düzenleyecek. Tiyatroseverler için mayısta yetişkin tiyatroları kategorisinde, Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun "Hamlet" oyunu 2 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da Önder Yılmaz Sahnesi'nde perde açacak.

Tiyatro Kare'nin "Konken Partisi" 9 Mayıs'ta, Kadıköy Halk Tiyatrosu'nun "Müzeyyen" oyunu 15 Mayıs'ta, Trakya Drama Eğitim'in "Darbe Telli Turnam" eseri 20 Mayıs'ta ve 1001 Sanat'ın "Kayık Dünya" oyunu 22 Mayıs'ta yine aynı sahne ve saatte izleyiciyle buluşacak.

Oyunların bilet fiyatları 150 TL olarak belirlenirken, Silivri Belediye Tiyatrosu kursiyerlerinin 17 Mayıs'taki "Yanlışlık" oyunu ile Cerrahpaşa Sahne Sanatları'nın 21 Mayıs'taki "Bana Mastika'yı Çalsana" oyunu eğitim amaçlı ve ücretsiz olarak sahnelenecek.

Çocuklar da sanatla iç içe bir ay geçirecek

Çocuk tiyatroları çerçevesinde Sarıyer Sanat Tiyatrosu'nun "Neşeli Günler" oyunu 2 Mayıs'ta, 1001 Sanat'ın "Cesur Korkuluk Kuki" oyunu 9 Mayıs'ta ve yine Sarıyer Sanat Tiyatrosu'nun "Petmen Pet Şişeler Prensi" oyunu 14 Mayıs'ta miniklerle buluşacak. 4+ yaş sınırı bulunan ve biletleri 75 TL olan bu oyunların yanı sıra, 3-4 yaş grubuna özel Okul Öncesi Atölye Çalışmaları 5, 7, 12, 14 ve 21 Mayıs'ta saat 10.00-11.00 arasında Silivri Belediyesi Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Müzik ve sergi etkinliklerinde ise ECE Müsiki Derneği TSM Korosu Konseri 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de, Silivri Deniz Altı Anadolu Rock Gecesi ise 23 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da Önder Yılmaz Sahnesi'nde ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenecek. Sanatseverler, 5-7 Mayıs 2026 tarihlerinde SADER - Silivri Sanat Edebiyat Buluşması'nı, 12-17 Mayıs'ta Geleneksel Türk Sanatları Sergisi'ni ve 18-22 Mayıs arasında Kültür Merkezi Yıl Sonu Sergisi'ni Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde ziyaret edebilecekler.

Ayrıca Mübadele Müze Evi ile Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Evi, her gün 09.00-17.00 saatleri arasında tarih ve kültür meraklılarını ağırlamaya devam edecek.